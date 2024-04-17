Путин на совещании по паводкам раскритиковал губернатора Тюменской области: «Не смешно!»
Путин раскритиковал губернатора Тюменской области по вопросу эвакуации людей
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
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Чиновник доложил об эвакуации людей из зоны подтопления, однако допустил некорректное сравнение.
Президент России Владимир Путин раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора, который назвал «упертыми» жителей, не желающих эвакуироваться из-за паводков. Тему обсудили сегодня в ходе совещания с членами правительства.
Моор доложил Путину о ситуации в Тюменской области, из населенных пунктов которой, по его словам, эвакуировали почти всех. Однако, по уточнению главы региона, остались «самые упертые». Такое сравнение не понравилось президенту.
«Вы сказали, что людей вывозим, „остались самые упертые“. Не надо так о людях говорить, не надо», — сказал Путин.
Моор попытался извиниться.
«Послушайте меня. Не смешно. Я понимаю, что вы стараетесь, устали, работаете, недосыпаете и искренне стараетесь людям помочь. Но люди почему не едут? Боятся за свое имущество, за свои дома. Надо, чтобы поверили, что все будет надежно обеспечено», — добавил президент.
Прорыв дамбы в Орске, который привел к паводкам в регионах России
Прорыв первой дамбы в оренбургском Орске произошел вечером 5 апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий мобилизованы все необходимые силы.
Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Массовая эвакуация в столице региона была объявлена 12 апреля в связи с угрозой затопления города. На следующий день уровень реки Урал возле Оренбурга достиг 1185 сантиметров, превысив опасную отметку.
Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей. Там также ведется эвакуация местных жителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение грузовиков по федеральным трассам через Курганскую область ограничено в связи с паводками.
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