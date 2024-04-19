В МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 16 0

К счастью, беспилотник был вовремя нейтрализован.

В МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

В МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) проинформировали о новой попытке атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС. Об этом стало известно из официального заявления организации.

«Международное агентство по атомной энергии было проинформировано об очередной попытке атаки с беспилотника на учебный центр Запорожской атомной электростанции, которая не привела к разрушениям и жертвам», — говорится в заявлении.

В МАГАТЭ подчеркнули, что эта уже третья попытка атаки на учебный центр за последнее время. Представители Запорожской АЭС подчеркнули, что последний беспилотник был нейтрализован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ предприняли попытку атаковать тренажерный центр Запорожской АЭС с помощью беспилотника. По данным администрации станции, дрон был уничтожен над крышей одного из корпусов.

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Спецоперация
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