В МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС
К счастью, беспилотник был вовремя нейтрализован.
Фото: © РИА Новости
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В МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) проинформировали о новой попытке атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС. Об этом стало известно из официального заявления организации.
«Международное агентство по атомной энергии было проинформировано об очередной попытке атаки с беспилотника на учебный центр Запорожской атомной электростанции, которая не привела к разрушениям и жертвам», — говорится в заявлении.
В МАГАТЭ подчеркнули, что эта уже третья попытка атаки на учебный центр за последнее время. Представители Запорожской АЭС подчеркнули, что последний беспилотник был нейтрализован.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ предприняли попытку атаковать тренажерный центр Запорожской АЭС с помощью беспилотника. По данным администрации станции, дрон был уничтожен над крышей одного из корпусов.
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