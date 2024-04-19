Потратили шесть дронов: ВСУ не смогли поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 109 0

«Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный на ночь в поле «Солнцепек»

Потратили шесть дронов: ВСУ не смогли поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

Фото: © РИА Новости / Александр Мельников

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Тема:
Спецоперация

Огнеметная система неподвластна украинским боевикам даже без присмотра российских бойцов. В чем секрет?

ВСУ с самого начала СВО демонстрируют свои самые уязвимые места, но никто не ожидал, что они настолько опозорятся. Боевики отправили порядка пяти-шести FPV-дронов в сторону «заглушенной» тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», которая стояла одна посреди поля. Неудача националистов постигла из-за установленного на боевой машине мобильного комплекса РЭБ «Волнорез». Об этом рассказал разработчик системы агентству РИА Новости.

Он отметил, что «Волнорез» спас много человеческих жизней, а теперь защитил и технику.

Что касается «Солнцепека», то у него, скорее всего, была какая-то неисправность. Поэтому российские военные оставили огнеметную систему в поле на всю ночь. Утром технику эвакуировали и смогли починить. Она уже в строю.

«Где-то шесть часов „Солнцепек“ стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — отметил разработчик системы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские огнеметчики выжигают позиции ВСУ.

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