Потратили шесть дронов: ВСУ не смогли поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
«Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный на ночь в поле «Солнцепек»
Фото: © РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Огнеметная система неподвластна украинским боевикам даже без присмотра российских бойцов. В чем секрет?
ВСУ с самого начала СВО демонстрируют свои самые уязвимые места, но никто не ожидал, что они настолько опозорятся. Боевики отправили порядка пяти-шести FPV-дронов в сторону «заглушенной» тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», которая стояла одна посреди поля. Неудача националистов постигла из-за установленного на боевой машине мобильного комплекса РЭБ «Волнорез». Об этом рассказал разработчик системы агентству РИА Новости.
Он отметил, что «Волнорез» спас много человеческих жизней, а теперь защитил и технику.
Что касается «Солнцепека», то у него, скорее всего, была какая-то неисправность. Поэтому российские военные оставили огнеметную систему в поле на всю ночь. Утром технику эвакуировали и смогли починить. Она уже в строю.
«Где-то шесть часов „Солнцепек“ стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — отметил разработчик системы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские огнеметчики выжигают позиции ВСУ.
- 19 апр
- Втихую взломали: ВСУ решили «улучшить» поставляемые Маском терминалы Starlink
- 19 апр
- Над морем у Севастополя российские системы ПВО сбили воздушную цель
- 19 апр
- Истребители Су-34 громят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 19 апр
- Взбунтовались против хозяев? Украина игнорирует советы США остановить удары по РФ
- 19 апр
- В МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС
- 18 апр
- Удар пламенем: как российские огнеметчики выжигают позиции ВСУ
- 18 апр
- Десять мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки
- 18 апр
- На Украине заявили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
- 18 апр
- Боевики ВСУ ударили по больнице и центру переливания крови в Горловке
- 18 апр
- Из огня да в полымя: почему Запад переключил внимание с Украины на Израиль
Читайте также
93%
-0.23 100.53
0.25
Нашли ошибку?