Удар пламенем: как российские огнеметчики выжигают позиции ВСУ

Эфирная новость 28 0

На многих участках фронта огнеметные системы «Солнцепек» уже сыграли решающую роль.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Незаменимы для поддержки пехоты в штурмовой работе расчеты «Солнецепеков». На многих участках эти огнеметные системы и вовсе сыграли главную роль. Укрыться от них невозможно, ведь от таких залпов плавится даже самая крепкая броня. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Белое облако во время разрыва — это значит, что заряд термобарический. А в руках бойца ручной огнемет — грозное оружие для поддержки пехоты в штурмовой работе.

«Пять-шесть метров вперед-назад, влево-вправо, если бы противник находился. Первое, что случилось бы, — барабанные перепонки лопнули. Потому что создается вакуум до 400 атмосфер. Противник выводится из строя, тяжелый 300-й. А если в закрытое пространство попадает, вы понимаете, что будет с ним», — отмечает боец с позывным Дракон.

Вдаваться в подробности этого процесса неприятно. Оружие, словом, эффективное. И подобного ничего в армиях НАТО нет. Тактически близок — американский противобункерный гранатомет SMAW, но он фугасный. Наши «Шмели» и «Рыси» аутентичны на 100%.

Бывалое подразделение работает в боях. Когда штурмовик знает, что его поддерживает огнеметчик, духу прибавляется. Одно попадание, даже неточное, заставляет противника зашевелиться, вносит хаос в действия. В условиях СВО — эффект очень важный, потому зачастую операторы огнеметов идут в штурм на равных с пехотой.

Оператор РПО подразделения РХБЗ 49-й ОА Южной группировки войск с позывным Каспер получил ранение в бедро. При этом он самостоятельно вышел и нес на себе пострадавшего дорогой в три километра.

Так же незаменимы и еще более аутентичны в военпроме тяжелые огнеметы — они тоже относятся к войскам РХБЗ. В штурме Авдеевки «Солнцепеки» показали себя прекрасно. Наш корреспондент показал кадры их работы в той важнейшей операции.

Применяются сейчас они только ночью. ТОСы — мощнейшее оружие, каждая ракета — за 200 килограммов, только бьет недалеко. Уже во время СВО появились новые боеприпасы, дальность увеличили с шести до десяти километров, и даже с учетом этого работа очень опасная.

Тема:
Спецоперация
19 апр
В МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС
18 апр
Десять мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ центра Горловки
18 апр
На Украине заявили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
18 апр
Боевики ВСУ ударили по больнице и центру переливания крови в Горловке
18 апр
Из огня да в полымя: почему Запад переключил внимание с Украины на Израиль
18 апр
ВС РФ поразили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»
18 апр
«Излюбленная политика»: какие цели на самом деле преследуют США, помогая Украине
18 апр
«Верная смерть»: боевик ВСУ рассказал, почему сдался в плен российским военным
18 апр
Украинские боевики снова атаковали территорию Запорожской АЭС
18 апр
«Их очень много»: для чего Киеву нужна принудительная эвакуация в Харьковской области
+6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
94.09
-0.23 100.53
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:55
«Из загробного мира?» — россиянка опровергла новости о побеге миллиардера Хауба к ней в Москву
0:43
В МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС
0:32
Собянин: на средства от реализации зеленых облигаций закуплен 451 электробус
0:20
Рак «молодеет»: в каком возрасте люди чаще болеют онкологией
0:09
Белому дому пришлось оправдываться после заявления Байдена о съедении его дяди людоедами
23:57
«Вспыльчивый очень»: Лоза объяснил агрессивное поведение Лепса на концерте

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Путин сделал замечание губернатору Тюменской области: «Не надо так о людях»
Удар неотвратим: на Земле объявили максимальный уровень угрозы от Солнца
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок