Удар пламенем: как российские огнеметчики выжигают позиции ВСУ

Незаменимы для поддержки пехоты в штурмовой работе расчеты «Солнецепеков». На многих участках эти огнеметные системы и вовсе сыграли главную роль. Укрыться от них невозможно, ведь от таких залпов плавится даже самая крепкая броня. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Белое облако во время разрыва — это значит, что заряд термобарический. А в руках бойца ручной огнемет — грозное оружие для поддержки пехоты в штурмовой работе.

«Пять-шесть метров вперед-назад, влево-вправо, если бы противник находился. Первое, что случилось бы, — барабанные перепонки лопнули. Потому что создается вакуум до 400 атмосфер. Противник выводится из строя, тяжелый 300-й. А если в закрытое пространство попадает, вы понимаете, что будет с ним», — отмечает боец с позывным Дракон.

Вдаваться в подробности этого процесса неприятно. Оружие, словом, эффективное. И подобного ничего в армиях НАТО нет. Тактически близок — американский противобункерный гранатомет SMAW, но он фугасный. Наши «Шмели» и «Рыси» аутентичны на 100%.

Бывалое подразделение работает в боях. Когда штурмовик знает, что его поддерживает огнеметчик, духу прибавляется. Одно попадание, даже неточное, заставляет противника зашевелиться, вносит хаос в действия. В условиях СВО — эффект очень важный, потому зачастую операторы огнеметов идут в штурм на равных с пехотой.

Оператор РПО подразделения РХБЗ 49-й ОА Южной группировки войск с позывным Каспер получил ранение в бедро. При этом он самостоятельно вышел и нес на себе пострадавшего дорогой в три километра.

Так же незаменимы и еще более аутентичны в военпроме тяжелые огнеметы — они тоже относятся к войскам РХБЗ. В штурме Авдеевки «Солнцепеки» показали себя прекрасно. Наш корреспондент показал кадры их работы в той важнейшей операции.

Применяются сейчас они только ночью. ТОСы — мощнейшее оружие, каждая ракета — за 200 килограммов, только бьет недалеко. Уже во время СВО появились новые боеприпасы, дальность увеличили с шести до десяти километров, и даже с учетом этого работа очень опасная.