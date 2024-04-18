Удар пламенем: как российские огнеметчики выжигают позиции ВСУ
На многих участках фронта огнеметные системы «Солнцепек» уже сыграли решающую роль.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Незаменимы для поддержки пехоты в штурмовой работе расчеты «Солнецепеков». На многих участках эти огнеметные системы и вовсе сыграли главную роль. Укрыться от них невозможно, ведь от таких залпов плавится даже самая крепкая броня. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Семен Еремин.
Белое облако во время разрыва — это значит, что заряд термобарический. А в руках бойца ручной огнемет — грозное оружие для поддержки пехоты в штурмовой работе.
«Пять-шесть метров вперед-назад, влево-вправо, если бы противник находился. Первое, что случилось бы, — барабанные перепонки лопнули. Потому что создается вакуум до 400 атмосфер. Противник выводится из строя, тяжелый 300-й. А если в закрытое пространство попадает, вы понимаете, что будет с ним», — отмечает боец с позывным Дракон.
Вдаваться в подробности этого процесса неприятно. Оружие, словом, эффективное. И подобного ничего в армиях НАТО нет. Тактически близок — американский противобункерный гранатомет SMAW, но он фугасный. Наши «Шмели» и «Рыси» аутентичны на 100%.
Бывалое подразделение работает в боях. Когда штурмовик знает, что его поддерживает огнеметчик, духу прибавляется. Одно попадание, даже неточное, заставляет противника зашевелиться, вносит хаос в действия. В условиях СВО — эффект очень важный, потому зачастую операторы огнеметов идут в штурм на равных с пехотой.
Оператор РПО подразделения РХБЗ 49-й ОА Южной группировки войск с позывным Каспер получил ранение в бедро. При этом он самостоятельно вышел и нес на себе пострадавшего дорогой в три километра.
Так же незаменимы и еще более аутентичны в военпроме тяжелые огнеметы — они тоже относятся к войскам РХБЗ. В штурме Авдеевки «Солнцепеки» показали себя прекрасно. Наш корреспондент показал кадры их работы в той важнейшей операции.
Применяются сейчас они только ночью. ТОСы — мощнейшее оружие, каждая ракета — за 200 килограммов, только бьет недалеко. Уже во время СВО появились новые боеприпасы, дальность увеличили с шести до десяти километров, и даже с учетом этого работа очень опасная.
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