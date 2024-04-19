Шапки летят: Генштаб ВСУ уволил представителя группировки «Юг» Наталью Гуменюк

Начальница центра стратегических коммуникаций отстранена с сегодняшнего дня.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел ротационные мероприятия и уволил начальника центра стратегических коммуникаций сил обороны «Юга» Наталью Гуменюк. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Генштаба.

«В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля 2024 года», — сказано в публикации.

Наталья Гуменюк возглавляла пресс-центр с 2022 года, а до этого занимала пост ассистента начальника регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Слухи об отставке бывшего спикера появились еще в 2023, однако тогда Гуменюк отрицала подобную возможность.

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