Шапки летят: Генштаб ВСУ уволил представителя группировки «Юг» Наталью Гуменюк

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Генштаб ВСУ уволил представителя группировки «Юг» Наталью Гуменюк

Шапки летят: Генштаб ВСУ уволил представителя группировки «Юг» Наталью Гуменюк

Фото: www.globallookpress.com / Nina Liashonok

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Начальница центра стратегических коммуникаций отстранена с сегодняшнего дня.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины провел ротационные мероприятия и уволил начальника центра стратегических коммуникаций сил обороны «Юга» Наталью Гуменюк. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Генштаба.

«В частности, принято решение о завершении командировки и исключении из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19 апреля 2024 года», — сказано в публикации.

Наталья Гуменюк возглавляла пресс-центр с 2022 года, а до этого занимала пост ассистента начальника регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Слухи об отставке бывшего спикера появились еще в 2023, однако тогда Гуменюк отрицала подобную возможность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине нашли объяснение кадровым чисткам Зеленского.

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