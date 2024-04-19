Мужчина жестоко убил женщину с двумя детьми и сбежал на Украину

Следственный комитет России по Тульской области завершил расследование уголовного дела об убийстве семьи с детьми в городе Алексин, которое произошло 28 декабря 2015 года.

По данным следствия, обвиняемый гражданин Украины Даниил Глинский зарезал 30-летнюю женщину и ее двоих детей — одному ребенку было шесть лет, а второму всего полтора года.

После этого злоумышленник похитил из квартиры 300 тысяч рублей, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

В этот же день он встретился с мужем убитой, который еще не знал о произошедшем, а позже убил и его, так как глава семейства мог обратиться в правоохранительные органы.

Известно, что убитая семья была также беженцами с Украины, как и сам Глинский.

По сообщению из Telegram-канала ведомства, все эти годы криминалисты и оперативные сотрудники органов внутренних дел допрашивали свидетелей и проводил множество судебных экспертиз.

«Собрать веские доказательства удалось благодаря проведенной в начале 2024 года Судебно-экспертным центром СК России дополнительной генетической судебной экспертизе», — отметил в сообщении Следственный комитет.

После совершения жестокого убийства обвиняемый скрылся на территории Украины и находится в международном розыске.

Теперь материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу в отсутствии обвиняемого.

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