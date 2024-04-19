Выбрали жизнь: ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 81 0

Губернатор Сальдо: трое украинских боевиков переплыли Днепр и сдались в плен

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Telegram / Владимир Сальдо / SALDO_VGA; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевики в окопах все чаще задумываются о том, за что и против кого воюют.

В Херсонской области трое украинских боевиков переплыли Днепр и сдались в плен российским военным. Об этом сообщает глава региона Владимир Сальдо.

«О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно. Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям», — подчеркнул губернатор области в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что за последнее время подобные случаи происходят все чаще. Например, недавно боевик сдался в плен российским военным, принял такое решение после записки, сброшенной ВС РФ с беспилотника.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как снайперская группа взяла в плен четверых боевиков ВСУ.

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Спецоперация
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