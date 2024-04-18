«Верная смерть»: боевик ВСУ рассказал, почему сдался в плен российским военным
Боевик ВСУ Погребняк прочел скинутую дроном ВС РФ записку и сдался в плен
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Россия тем временем продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Погребняк, сдавшийся в плен российским военным, принял такое решение после записки, сброшенной ВС РФ с беспилотника. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам боевика, большинство его знакомых в рядах ВСУ не хотят воевать, их насильственно гонят на передовую.
«Нас наше командование отправило на верную смерть. У нас просто нечем обороняться. Это верная смерть», — поделился пленный.
Погребняк последовал за дроном, который вывел его к позициям.
«Ко мне отнеслись хорошо, дали попить, поесть, сигарет покурить. Нормально, по-человечески отнеслись. Спасибо, ребят», — признался пленный.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что снайперская группа взяла в плен четверых боевиков ВСУ.
- 18 апр
- «Излюбленная политика»: какие цели на самом деле преследуют США, помогая Украине
- 18 апр
- Украинские боевики снова атаковали территорию Запорожской АЭС
- 18 апр
- «Их очень много»: для чего Киеву нужна принудительная эвакуация в Харьковской области
- 18 апр
- «Бесчеловечно»: Захарова о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине
- 18 апр
- «Политика поражения»: почему Запад не реагирует на угрозы Зеленского о терактах в России
- 18 апр
- Страны G7 раскрыли планы на замороженные активы России: «Решимость добиться»
- 18 апр
- Украинские СМИ заявили о взрывах в Ивано-Франковской области
- 18 апр
- Два человека пострадали при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ
- 18 апр
- 20 беспилотников и 19 ракет Vampire уничтожены над тремя регионами России
- 18 апр
- Уже сегодня. Украинцев предупредили о возможной нехватке электроэнергии
Читайте также
62%
0.25 100.28
0.35
Нашли ошибку?