Авторы песни «Я спросил у ясеня» уехали в США и спонсируют ВСУ

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 46 0

Барды Татьяна и Сергей Никитины примут участие в поддерживающем ВСУ концерте

Авторы песни «Я спросил у ясеня» уехали в США и спонсируют ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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Организаторы одного мероприятия открыто заявили, что часть заработанных средств будет отправлена антироссийским силам.

Авторы знаменитых песен «Я спросил у ясеня» и «Александра» в конце мая примут участие в мероприятии, вырученные средства с которого отправятся на поддержку ВСУ, о чем сообщает ИА «Регнум».

Имена бардов заметили в анонсе выступления в рамках программы «Возраст счастья». Его выложила у себя в личном блоге актриса Чулпан Хаматова*. Организаторы мероприятия открыто заявили, что часть заработанных средств будет отправлена антироссийским силам.

Известно также, что Сергей и Татьяна Никитины записывают ролики антироссийского содержания для проекта Бориса Акунина*.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сыну Олега Газманова Родиону угрожали за поддержку спецоперации на Украине. Он признался, считает важным отделять политическую позицию человека от его личностных качеств.

* — признаны иноагентами в РФ

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