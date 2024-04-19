Умер актер Петр Никитин, сыгравший в сериале «Слуга народа» с Зеленским

Умер актер театра и кино Петр Никитин. Информация появилась на сайте Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Петру Никитину был 61 год. Причины смерти не уточняются.

Петр Никитин родился 20 февраля 1963 года. Окончил Харьковский государственный институт искусств, служил в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина. В театре Ивана Франко играл с 2021 года.

Среди ролей Никитина такие сериалы как «Слуга народа», где он снялся вместе с тогда будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, а также картины «Высшая мера», «Шулер» и « Время грехов».

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