Умер актер Петр Никитин, сыгравший в сериале «Слуга народа» с Зеленским

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 92 0

Он ушел из жизни в возрасте 61 года.

Умер актер Петр Никитин, сыгравший в сериале «Слуга народа» с Зеленским

Фото: Кадр из сериала «По законам военного времени», 2018 г.

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Умер актер театра и кино Петр Никитин. Информация появилась на сайте Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Петру Никитину был 61 год. Причины смерти не уточняются.

Петр Никитин родился 20 февраля 1963 года. Окончил Харьковский государственный институт искусств, служил в Государственном академическом русском драматическом театре имени Пушкина. В театре Ивана Франко играл с 2021 года.

Среди ролей Никитина такие сериалы как «Слуга народа», где он снялся вместе с тогда будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, а также картины «Высшая мера», «Шулер» и « Время грехов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер режиссер Федор Петрухин, снявший сериалы про сыщика Гурова.

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Умер актер Петр Никитин, сыгравший в сериале «Слуга народа» с Зеленским

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