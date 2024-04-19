Умер режиссер Федор Петрухин, снявший сериалы про сыщика Гурова

О кончине кинодела сообщили в Союзе кинематографистов России.
Фото: Федор Петрухин / ТАСС
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Режиссер, снявший сериалы про сыщика Гурова, Федор Петрухин скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России. Причины его смерти не сообщаются.
«Приносим соболезнования родным и близким Федора Федоровича», — говорится в публикации.
Петрухин являлся членом Союза кинематографистов России, снимал игровое кино. В 1989 году он кончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. В 1991 году состоялся его дебют в киноиндустрии. Он проявил себя роли режиссера-постановщика в фильме «Дина».
Славу Петрухину принесли сериалы про сыщика Льва Гурова. Среди них: «Новая жизнь сыщика Гурова», «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» и «Одиссея сыщика Гурова».
Также кинодел снял фильмы «На Муромской дорожке», «День Победы», «Кензели», «Подсолнух» и документальное кино «Курсанты Кремля».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Молодежном театре сообщили о смерти режиссера Понамарева.
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