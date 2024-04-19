Страны G7 об отказе России от договора о ядерных испытаниях: «Мы сожалеем»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 450 0

Главы МИД G7 призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания

Страны G7 об отказе России от договора о ядерных испытаниях: «Мы сожалеем»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Москва приняла решение отозвать ратификацию договора осенью 2023 года.

Страны Группы семи (G7) обеспокоены решением России отозвать ратификацию Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и призвали Москву сохранить мораторий на ядерные испытания. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД государств, опубликованном по результатам встречи на итальянском острове Капри.

«Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации Договора, и серьезно обеспокоены российскими заявлениями в отношении испытаний ядерных взрывчатых веществ. Мы настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания», — говорится в сообщении.

G7 также осудила «рост военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией», на существовании которого настаивают, прежде всего, сами страны Группы семи.

Стоит отметить, что в МИД России еще в ноябре прошлого года подчеркивали, что российская сторона намерена сохранить мораторий на испытание ядерного оружия и остается государством-подписантом ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД России ответили на инициативу Китая по договору о ядерном оружии.

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