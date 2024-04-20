«Мы делаем хорошее кино»: Бикович высказался об адаптациях «Холопа» в других странах

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 53 0

Бикович: адаптации «Холопа» означают, что в РФ снимают хорошее кино

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Снять похожую комедию хотят даже во Франции.

Желание других стран адаптировать комедию «Холоп» означает то, что в России снимают хорошее кино, заявил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru звезда фильма Милош Бикович.

«Это прекрасно. Это отлично. Это говорит о том, что мы не только делаем хорошее кино, но мы делаем еще и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими и касаются всего мира», — отметил знаменитость на красной дорожке 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Так, адаптировать комедию решили сразу несколько стран. К примеру, в Турции снимать фильм начнут уже летом. На главную роль позвали известного по сериалу «Постучись в мою дверь» актера Керема Бюрсина. В Монголии в этом году уже вышла адаптированная версия. Кроме того, во Франции тоже изъявили желание снять подобную картину.

Картина Клима Шипенко «Холоп» вышла в прокат в конце 2019 года. За полтора месяца после премьеры она побила рекорд, собрав более трех миллиардов рублей. Картина впервые в истории побила рекорд отечественного кинематографа.

История рассказывает о крайне избалованном молодом человеке Грише — типичном представителе «золотой молодежи», который после серьезного ДТП «попал» в середину XIX века. Там ему пришлось столкнуться с реалиями того времени и изменить свое мировоззрение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая лента в прошлом году стала самой кассовой в истории, подвинув «Холопа».

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