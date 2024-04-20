Расстрелял в упор: что известно об убийстве предпринимателя в подмосковной Балашихе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 25 0

В подмосковной Балашихе киллер застрелил бизнесмена, возбуждено уголовное дело

Фото, видео: 5-tv.ru

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

В подмосковной Балашихе киллер застрелил предпринимателя возле одного из жилых домов. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Убийство произошло утром 20 апреля возле многоквартирного дома на улице Свердлова. Погибший — 61-летний хозяин круглосуточного магазина. По факту возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного Кодекса РФ — убийство и незаконный оборот оружием.

На кадрах с уличных камер, которые есть в распоряжении 5-tv.ru, видно, что киллер поджидал предпринимателя недалеко от дворовой парковки и несколько раз выстрелил в мужчину, как только тот вышел из машины.

«На месте работают следователи и криминалисты, проводится осмотр. Устанавливаются все обстоятельства, а также лица, причастные к преступлению», — сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Оружие, из которого, предварительно, стрелял киллер, оперативники уже обнаружили — преступник его выбросил.

Фото: Telegram / Прокуратура Московской области / mosoblproc

Расследование дела взяла под контроль областная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подозреваемого в убийстве москвича на парковке задержали в Ростовской области.

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