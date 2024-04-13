Собянин: обитатели зоопарка возвращаются к активной жизни после спячки

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что обитатели Московского зоопарка постепенно выходят из зимней спячки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Окончательно пробудился бурый медведь Гром. Он приехал в наш зоопарк осенью 2022-го из Донбасса. Зоологи соорудили для мишки искусственную берлогу, и он впервые в жизни смог выспаться зимой. Сейчас он вышел из второй спячки, постепенно набирает вес и живет в тихом уголке центра воспроизводства», — поделился глава города.

К активной жизни возвращаются также сурки, белогрудые ежи и еноты. Специалисты контролируют их рацион питания и следят за набором веса. Белогрудые ежи живут в вольере «Фауна России», еноты около павильона «Змеиное сафари», а сурки — возле слоновника.

Летучие мыши также возвращаются к активной жизнедеятельности. В Москве обитает шесть видов таких рукокрылых, и все они занесены в Красную книгу столицы.

В зимний период летучие мыши зачастую прячутся в помещениях, если они просыпаются раньше необходимого срока, то могут умереть от холода и голода. По этой причине неравнодушные жители Москвы передают их в зоопарк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Московском зоопарке назвали панду Катюшу самой счастливой девочкой на свете.