Песков предрек разорение Украины из-за помощи со стороны США

Решение Палаты представителей США об оказании помощи Украине было прогнозируемым. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — сказал он.

Песков при этом подчеркнул, что Штатам придется ответить за конфискацию замороженных активов России.

Палата представителей США приняла 20 апреля законопроект о дополнительной помощи Украине. В финансовом выражении он составит почти 61 миллиард долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение США военной помощи Украине спонсированием терроризма.