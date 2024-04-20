Песков предрек разорение Украины из-за помощи со стороны США

Решение Палаты представителей было ожидаемым, подчеркнул он.
Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Решение Палаты представителей США об оказании помощи Украине было прогнозируемым. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — сказал он.
Песков при этом подчеркнул, что Штатам придется ответить за конфискацию замороженных активов России.
Палата представителей США приняла 20 апреля законопроект о дополнительной помощи Украине. В финансовом выражении он составит почти 61 миллиард долларов.
Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выделение США военной помощи Украине спонсированием терроризма.
- 20 апр
- «Не на 360»: стали известны главные уязвимости американских ЗРК Patriot
- 20 апр
- Захарова назвала выделение США военной помощи Украине спонсированием терроризма
- 20 апр
- Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине
- 20 апр
- Артиллеристы ударили по позициям ВСУ в память о погибшем военкоре Еремине
- 20 апр
- Два украинских воздушных шара уничтожили над Тульской и Московской областями
- 20 апр
- «Террор против всех»: в Германии вынесли Украине приговор после гибели Еремина
- 20 апр
- «Потеря для всей журналистики»: преподаватель высказалась о Семене Еремине
- 20 апр
- Летчики сбросят на позиции ВСУ ФАБы-1500 с надписями «За Семена Еремина»
- 20 апр
- Коллеги несут цветы в память о погибшем военкоре «Известий» Семене Еремине
- 20 апр
- Актер и участник СВО Михаил Мамаев получил ранение
Читайте также
70%
-0.65 99.58
-0.95
Нашли ошибку?