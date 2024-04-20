Захарова назвала выделение США военной помощи Украине спонсированием терроризма

Действия Штатов усугубляют кризисы по всему миру, убеждена дипломат.
Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС
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Выделение США военной помощи Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления в мире, а предоставление новых средств для Украины эквивалентно спонсированию терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Выделение США военной помощи киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», — написала дипломат в Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине.
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