Захарова назвала выделение США военной помощи Украине спонсированием терроризма

Выделение США военной помощи Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления в мире, а предоставление новых средств для Украины эквивалентно спонсированию терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Выделение США военной помощи киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», — написала дипломат в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Палата представителей США приняла проект о дополнительной помощи Украине.