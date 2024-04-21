Мордобой в парламенте. Почему закон об иноагентах расколол Грузию

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Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта».

Фото, видео: Reuters / Irakli Gedenidze; 5-tv.ru

«Мы не хотим, чтобы в Грузии было как на Украине, мы хотим сохранить свой суверенитет». Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе пугает парламент политической импотенцией Киева после Майдана, чтобы остановить зарубежное финансирование радикалов у себя в стране.

С мордобоем в парламенте обсуждают закон об «иноагентах» — условия гораздо более мягкие, чем в подобном российском или, тем более, американском. Он ничего не ограничивает, лишь предписывает организациям не стесняться, честно сказать — кто такие, кому служат.

Не прислуживают, а именно служат. С финансированием более 20% из-за рубежа, в тех же Штатах 1% — уже клеймо.

Более того, грузинский закон не предусматривает уголовной ответственности за нарушения, как тот же американский — максимум штраф. Так и чего штурмуют парламент — чтобы показать, кто там власть?

Но так если копировать «американский опыт», то штурм парламента — это подрыв конституционного строя. Спросите у осужденных по делу 6-го января.

Если уж равняться на Запад, так до конца — иноагентов в США сажают в тюрьму. В Киргизии, к слову, приняли похожий закон, и оттуда ушел сам Сорос* — в смысле, фонд* его, который считают чуть ли не кузницей цветных революций.

И ничего — не рухнула страна, не настали темные века. В Киргизии фонд работал 30 лет — за это время там произошло три цветные революции.

Все совпадения случайны, конечно. У нас Сорос тоже был, пока фонд не признали не просто иностранным агентом, но прямо нежелательной организацией — и стало как-то поспокойнее.

* признан в России нежелательной организацией.

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