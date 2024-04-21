Пэрис Хилтон впервые показала лицо пятимесячной дочери

Модель и певица Пэрис Хилтон впервые показала лицо дочери Лондон. Ее она родила в ноябре прошлого года. Трогательные кадры опубликовал журнал People.

«Я мечтала о дочери по имени Лондон столько, сколько себя помню. И так благодарна, что она здесь. Дорожу каждым мгновением, проведенным с ней», — написала знаменитость.

Хилтон также рассказала, что полное имя малышки — Лондон Мэрилин Хилтон-Реум. Показать публике наследницу знаменитость решила в преддверии Дня матери, который отмечают в этом году 12 мая.

«Финикс и Лондон — это все для меня, я чувствую себя самой счастливой женщиной в мире. Вышла замуж за любовь всей своей жизни и имею прекрасную семью. Моя семья — самая лучшая команда, и моя жизнь наконец-то кажется полноценной», — заявила Хилтон.

К слову? детей Хилтон родила от бизнесмена Картера Реума. Поженились они в ноябре 2021-го, а в январе прошлого года впервые стали родителями — у них родился сын Финикс, которого выносила суррогатная мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Пэрис Хилтон решила не рожать сама.