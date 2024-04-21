На Украине сообщили о серии взрывов в Харькове

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 39 0

«Страна.ua»: в Харькове и Херсоне прогремели взрывы

На Украине сообщили о серии взрывов в Харькове

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Взрывы были слышны на территории Харькова и подконтрольного украинским войскам Херсона. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

При этом воздушная тревога в Херсоне не объявлялась, какие-либо подробности произошедшего не приводятся. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы.

Тема:
Спецоперация
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