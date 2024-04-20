На Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Мининфраструктуры Украины: порт Южный возле Одессы получил повреждения

На Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы

Фото: © РИА Новости / Денис Петров

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Инфраструктура порта Южный близ Одессы получила повреждения. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.

Согласно данным ведомства, были повреждены два терминала порта. Также была опубликована фотография, на которой видно возгорание и столб густого черного дыма.

Тогда же украинский телеканал «Общественное» сообщил о звуках взрывов в Одессе.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие у президента Украины Владимира Зеленского появились претензии к НАТО.

Тема:
Украинский кризис
16 апр
Больше не друзья? Почему США помогают Израилю охотнее, чем Украине
13 апр
В Швейцарии заявили о необходимости присутствия России на конференции по Украине
13 апр
Власти Украины призвали жителей готовиться к тотальному блэкауту
11 апр
Лукашенко счел невозможным проведение мирной конференции по Украине без России
10 мар
«Переговоры не означают капитуляцию»: что кроется за словами Папы Римского о «белом флаге» Украины
10 мар
Папа Римский: Украина должна иметь смелость поднять белый флаг
9 мар
Хотят вогнать в долги: в США предложили предоставить Украине помощь в кредит
9 мар
Зеленский выступил против участия России в мирном саммите по Украине
8 мар
«Прагматичный взгляд»: Китай и Швейцария настаивают на участии РФ в саммите по Украине
7 мар
В поисках денег: США могут забрать у своей армии 200 млн долларов для Украины
+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:23
«Всегда был в гуще событий» — советник главы ДНР о гибели военкора Еремина
4:02
В Калужской области при взрыве БПЛА оказалась повреждена энергоинфраструктура
3:54
На Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы
3:48
«Где копать — всем известно»: Ефременкова получает угрозы от бывшего
3:34
Вся палитра: как цвета в интерьере могут нанести вред психике ребенка
3:20
«Больше всего за год»: назван крупнейший европейский поставщик вина в РФ

Сейчас читают

«Был одним из лучших»: корреспонденты «Известий» о работе с погибшим коллегой Ереминым
«Тебя будет не хватать»: коллеги выражают соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Еремина
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок