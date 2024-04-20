На Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы
Мининфраструктуры Украины: порт Южный возле Одессы получил повреждения
Фото: © РИА Новости / Денис Петров
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Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Инфраструктура порта Южный близ Одессы получила повреждения. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.
Согласно данным ведомства, были повреждены два терминала порта. Также была опубликована фотография, на которой видно возгорание и столб густого черного дыма.
Тогда же украинский телеканал «Общественное» сообщил о звуках взрывов в Одессе.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие у президента Украины Владимира Зеленского появились претензии к НАТО.
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