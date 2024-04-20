На Украине сообщили о повреждении Южного порта Одессы

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Инфраструктура порта Южный близ Одессы получила повреждения. Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.

Согласно данным ведомства, были повреждены два терминала порта. Также была опубликована фотография, на которой видно возгорание и столб густого черного дыма.

Тогда же украинский телеканал «Общественное» сообщил о звуках взрывов в Одессе.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие у президента Украины Владимира Зеленского появились претензии к НАТО.