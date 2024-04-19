При крушении самолета в Ставропольском крае погиб один из летчиков

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

Двоих госпитализировали, еще одного продолжают искать.

При крушении самолета в Ставропольском крае погиб один из летчиков

Фото: Telegram / Владимир Владимиров / VVV5807

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Третий член экипажа самолета Ту-22М3, который потерпел крушение в Ставропольском крае, погиб. Уточненные данные о ЧП привел в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

«К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким», — написал он.

Владимиров уточнил, что поиски четвертого пилота еще продолжаются.

Утром в пятницу, 19 апреля, на территории Красногвардейского района Ставропольского края упал самолет Ту-22М3. Информацию официально подтвердил Владимиров. Согласно первым сообщениям, пилоты успели катапультироваться, двоих нашли сразу и госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области.

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