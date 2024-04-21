Войска РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр

Российские войска поразили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр. Об этом сообщили в Минобороны страны, опубликовав соответствующие кадры.

Также был ликвидирован пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС противника. Отмечается, что поразить объекты удалось с помощью оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск РФ.

«Кроме того, поражены: цех производства беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой „Пеликан“, а также живая сила и военная техника ВСУ в 104-х районах», — добавили в ведомстве.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские системы ПВО сбили украинский Су-25.