Войска РФ уничтожили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Срочная новость 39 0

О ходе проведения спецоперации рассказали в Минобороны страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danil Shamkin; Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска поразили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме Днепр. Об этом сообщили в Минобороны страны, опубликовав соответствующие кадры.

Также был ликвидирован пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС противника. Отмечается, что поразить объекты удалось с помощью оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск РФ.

«Кроме того, поражены: цех производства беспилотных летательных аппаратов, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой „Пеликан“, а также живая сила и военная техника ВСУ в 104-х районах», — добавили в ведомстве.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские системы ПВО сбили украинский Су-25.

Тема:
Спецоперация
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