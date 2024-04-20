Российские системы ПВО сбили украинский Су-25

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 45 0

РФ продолжает специальную военную операцию по защите людей Донбасса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Су-25 стал 591-м самолетом ВСУ, уничтоженным российскими войсками с начала СВО.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб „Hammer“ производства Франции», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, российские войска ударами с применением артиллерии и авиации нанесли уничтожили хранилища топлива ВСУ и транспортную инфраструктуру Украины, используемую в военных целях.

Всего за минувшие сутки по разным направлениям потери ВСУ составили более тысячи боевиков убитыми и раненными.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили три ракеты ATACMS и три беспилотника над территорией России.

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Спецоперация
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