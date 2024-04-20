Российские системы ПВО сбили украинский Су-25

РФ продолжает специальную военную операцию по защите людей Донбасса.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский штурмовик Су-25 в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Су-25 стал 591-м самолетом ВСУ, уничтоженным российскими войсками с начала СВО.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб „Hammer“ производства Франции», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, российские войска ударами с применением артиллерии и авиации нанесли уничтожили хранилища топлива ВСУ и транспортную инфраструктуру Украины, используемую в военных целях.
Всего за минувшие сутки по разным направлениям потери ВСУ составили более тысячи боевиков убитыми и раненными.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО уничтожили три ракеты ATACMS и три беспилотника над территорией России.
- 20 апр
- Летчики сбросят на позиции ВСУ ФАБы-1500 с надписями «За Семена Еремина»
- 20 апр
- Коллеги несут цветы в память о погибшем военкоре «Известий» Семене Еремине
- 20 апр
- Актер и участник СВО Михаил Мамаев получил ранение
- 20 апр
- Минцифры предложило оказать поддержку семье военкора Семена Еремина
- 20 апр
- При атаке ВСУ на Белгородскую область погибла беременная женщина
- 20 апр
- «Планируют удары»: как Запад помогает Украине атаковать территорию России
- 20 апр
- Песков: ВСУ сознательно ведут «охоту» на российских журналистов
- 20 апр
- «Легкая мишень»: немецкий журналист разрушил все надежды Владимира Зеленского
- 20 апр
- Захарова о гибели военкора Еремина в зоне СВО: «Кровавое преступление режима Зеленского»
- 20 апр
- Семен Пегов о Семене Еремине: «Мужественный, отважный, с чистым сердцем»
Читайте также
61%
-0.65 99.58
-0.95
Нашли ошибку?