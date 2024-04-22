Дана Борисова спустя полгода с боем вырвала у ломбарда деньги за бриллиант

В серьезность организации звезда поверила из-за клиенток, которые сидели в коридоре в дорогих шубах и с нарощенными волосами.

Телеведущая Дана Борисова оказалась в неприятной ситуации после того, как сдала в ломбард бриллиант. У 47-летней знаменитости бывают финансовые трудности, поэтому она периодически отдает скупщикам украшения от бывших поклонников.

В этот раз она вспомнила про очередной бриллиант в два карата стоимостью в 600 тысяч рублей. Сначала доверчивой Борисовой выплатили 100 тысяч рублей, затем — еще 150.

А после, по классике жанра, сотрудники перестали отвечать на звонки. Этот бриллиант дорог телеведущей, но, видимо, не настолько, чтобы оставить его у себя.

Кольцо в форме сердца с камнем ей подарил когда-то молодой человек. Причем пару лет назад блондинка чуть не потеряла драгоценность.

«Пару лет назад на пляже этот бриллиант выпал в гальку. Я стала когтями в этой гальке рыться и нашла. Спрятала в коробочку из-под жвачки и этот камень у меня благополучно пролежал, наверное, года три», — рассказала звезда в эфире программы на федеральном телеканале.

И вот у Борисовой вновь начались серьезные проблемы с деньгами. Ломбард она нашла по объявлению, где ее очень радужно приняли.

В серьезность организации звезда поверила из-за клиенток, которые сидели в коридоре в дорогих шубах и с нарощенными волосами. Вот только полгода сотрудники ломбарда исправно кормили Борисову завтраками.

Получить деньги знаменитости удалось только благодаря съемочной группе программы, которая сопровождала актрису. Борисова сложила по праву ей принадлежащие 350 тысяч в мусорный пакет и ушла восвояси.

Неприятные истории с Борисовой случаются регулярно. Некоторые фанаты считают, что дело якобы в проблемах с психикой у звезды — так, однажды телеведущая опомнилась на пересадке в Бангкоке, не помня, как там и оказалась и зачем куда-то летит.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Дана Борисова подсадила 16-летнюю дочь на «Оземпик».