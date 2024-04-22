Мировые расходы на оборону достигли исторического максимума

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

SIPRI: мировые траты на оборону достигли рекордного уровня

Мировые расходы на оборону достигли исторического максимума

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Какая страна стала рекордсменом по тратам?

За минувший год мировые траты на оборону достигли исторического максимума, составив примерно 2,4 триллиона долларов. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

«Траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI», — отметили в релизе.

Больше всего на оборону потратили США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. При этом почти половина расходов приходится на два государства: США — 916 миллиардов долларов, и Китай — 296 миллиардов долларов.

Штаты нарастили траты на 2,3%, а Китай — на 6%. В России же траты на оборону составили 109 миллиардов долларов, показав за указанный период рост на 24% по сравнению в 2022 годом.

Незалежная же за прошлый год потратила на оборону 64,8 миллиарда долларов. При этом с 2014 по 2023 год военные траты страны выросли на 1270%.

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