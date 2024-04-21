США выделяют Украине помощь на $61 млрд для масштабных провокаций против России
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Какой план задумали англосаксы против РФ?
Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет помощи для того, чтобы киевский режим совершил масштабные провокации против России. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Американцы выделяют деньги нацистскому режиму в Киеве под масштабную провокацию против России. Речь идет о большем числе попыток диверсий и ударов по мирным объектам на территории России и провоцирование эскалации конфликта с принуждением ее на применение тактического ядерного оружия», — сказал он.
Западу необходимо в дальнейшем в этом всем обвинить РФ. Англосаксы намерены ослабить периметр ядерной безопасности нашей страны, а потом они начнут готовиться к «большому глобальному конфликту» с, как они надеются, уже «ослабленной» Россией.
Новый пакет помощи Украине от США
В субботу, 21 апреля, палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Решение по документу теперь должен принять сенат Штатов. К слову, когда голосование закончилось, республиканцы и демократы поспорили из-за украинских флагов. Представители Демпартии нарушили протокол своим поведением, но в ответ на замечания они лишь смеялись.
В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Однако страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина заплатит за пакет помощи США тысячами жизней граждан.
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