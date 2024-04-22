Сын Плющенко Гном Гномыч против появления младшей сестренки

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с нетерпением ждут появления долгожданной дочери. Но в звездной семье не все этому рады. 11-летний Саша относится к событию холодно.

«Не, мне не надо никого», — заявил Гном Гномыч в эфире программы федерального телеканала.

Старший сын Рудковской и Плющенко уверяет, что ему хватает младшего брата Арсения, которого в семье прозвали «директором». Арсений, кстати, уже покоряет лед вслед за старшим братом. Плющенко и будущую дочку хочет поставить на коньки по семейной традиции.

Звездная семья мечтает о маленькой принцессе уже давно. Евгений не раз признавался, что хочет дочку и не одну. Внучку очень ждет и мама Рудковской Светлана Николаевна. Знаменитое семейство уже было в нескольких шагах от того, чтобы стать родителями девочки. Малышка должна была родиться на свет вместе с младшим сыном Арсением, так как суррогатной маме подсадили два эмбриона, однако мальчик оказался сильнее.

У фигуриста есть сын Егор от первого брака, а у Рудковской — двое взрослых сыновей от олигарха Виктора Батурина. Совместных детей у Евгения и Яны двое и тоже мальчики — Александр и Арсений. Младшего Арсения для пары родила суррогатная мать. А Саша больше известен как Гном Гномыч.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Яна Рудковская лишилась голоса из-за нового странного вируса.