«Осложнение»: Яна Рудковская лишилась голоса из-за нового странного вируса

Сможет ли знаменитость восстановиться?

Мама Гном Гномыча, продюсер Яна Рудковская рассказала, что уже несколько дней она страдает от странного вируса. Как пишет продюсер в своем аккаунте в соцсетях, из-за болезни у нее даже пропал голос.

«Новый вирус, который дает осложнение — потеря голоса! Четыре дня не могу восстановиться», — пожаловалась Рудковская, рассказав, что совсем не может разговаривать.

Сейчас супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко остается дома и старается восстановиться. Чтобы поддерживать себя в форме она прогуливается по своему саду — единственному месту, в котором Рудковская сейчас может подышать свежим воздухом.

К слову, знаменитость не рассказала, удалось ли ее близким избежать ее участи, или же вся звездная семья слегла из-за загадочного вируса.

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