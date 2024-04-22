Сильно повезло: в подмосковной Балашихе пытались застрелить жену бизнесмена

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 35 0

Киллер в момент убийства бизнесмена в Балашихе пытался убить и его жену

Сильно повезло: в подмосковной Балашихе пытались застрелить жену бизнесмена

Фото: 5-tv.ru

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Нападавший заранее поджидал своих жертв, но судьба распорядилась иначе.

В подмосковной Балашихе неизвестный хотел застрелить не только 61-летнего предпринимателя, но и его жену. По источникам 5-tv.ru, киллер выстрелил в сторону супруги, но промахнулся.

Утром 20 апреля к хозяину круглосуточного магазина подбежал мужчина и сделал в него несколько выстрелов из пистолета, предприниматель погиб на месте. Затем он попытался убить его 60-летнюю жену, киллер выстрелил, но в итоге промахнулся. Несмотря на это, он решил не останавливаться и покинуть место преступления, попутно бросив орудие убийства. Супруга бизнесмена осталась жива.

Оперативники обнаружили брошенный модифицированный пистолет, на преступника возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям — убийство и незаконный оборот оружия.

Ранее 5-tv.ru писал об убийстве бизнесмена в Балашихе. Его застрелили, когда предприниматель выходил из своей машины, неизвестный быстро подбежал к нему и сделал несколько выстрелов. Сообщается, что преступник заранее поджидал свою жертву у торговой точки.

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