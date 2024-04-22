На Украине сообщили о взрыве в Николаеве

В городе Николаев на Украине раздался взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в публикации.

При этом подробности не приводятся. При этом воздушная тревога там не объявлялась, судя по соответствующей карте Минцифры Украины.

Минобороны России в настоящее время не комментировало эту информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о точечном ударе по порту в Одесской области.