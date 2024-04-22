Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией возобновил работу

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

Ремонт обошелся в десятки миллионов евро.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией возобновил работу

Фото: Reuters / Lehtikuva / Mikko Stig

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Газопровод Balticconnector, который проходит по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, возобновил работу. Об этом сообщил директор финского оператора Gasgrid Янне Гренлунд.

«Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией сегодня вновь введен в коммерческую эксплуатацию», — приводит агентство STT его слова.

При этом финский вещатель Yle сообщил, что ремонтные работы обошлись почти в 40 миллионов евро.

ЧП на газопроводе Balticconnector

Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября 2023 года о резком падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка подтвердилась, однако ее причины не установили. Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. В то же время норвежские сейсмологи заявили, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября был зафиксирован, предположительно, взрыв.

В феврале 2024-го финский оператор Gasgrid сообщил о готовности начать ремонт. При этом прогнозировалось, что газопровод будет введен в эксплуатацию 22 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финляндии назвали маловероятным случайное повреждение Balticconnector.

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