«Да не пошли бы вы»: Дубцова обрушилась на подписчиков за вопросы об ее недуге

Хамские комментарии все же спровоцировали знаменитость на откровение.

Певица Ирина Дубцова страдает от приступов аллергии каждую весну. Реакция организма на пыльцу настолько сильна, что звезде приходится перестраивать рабочий график.

В личном блоге артистка пожаловалась на «бронхоспазм и залепленные белой коркой глаза». Состояние исполнительницы в последнее время значительно ухудшилось, она была вынуждена отказаться от участия во многих музыкальных и светских мероприятиях.

Заботливая публика засыпает Дубцову советами. Одни рекомендуют провести чистку печени, другие — проработать карму.

Селебрити, побывавшая у большого количества врачей и до сих пор не нашедшая рецепта выздоровления, крайне раздражена. Во-первых, вмешательством, во-вторых, абсурдностью некоторых «схем лечения».

Комментарии пользователей сети Дубцова сочла бестактными, но все равно решила объяснить, почему ее случай такой сложный. Певица рассказала, что первый аллергический приступ случился у нее на фоне сильных эмоциональных переживаний.

Чувствительность к пыльце развилась у нее после смерти отца в 2011 году от сердечного приступа. Трагедия произошла в его день рождения в присутствии всех близких.

«У меня и моего сына аллергия после жуткого стресса от смерти моего папы у нас на глазах, умные вы тут нашлись! Да не пошли бы вы… В баню!» — сказала звезда.

Артистка посвящает всю себя работе и единственному сыну. Наследника она родила в браке с солистом группы Plazma Романом Черницыным. После развода в 2008 звезда заводила непродолжительные романы, но сейчас она снова одна.

Ранее 5-tv.ru подробно писал о творческом пути и непростой личной жизни Ирины Дубцовой.