Хакеры атаковали более 19 миллионов пользователей Android из России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Есть два основных вируса, которые используют киберпреступники.

Хакеры атаковали более 19 миллионов пользователей Android из России

Фото: www.globallookpress.com / Michael Kappeler

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Хакеры начали активно атаковать российских пользователей телефонов на операционной системе Android. Об этом «Известиям» рассказал эксперт по кибербезопасности Дмитрий Калинин.

«За I квартал 2024-го количество атак на пользователей мобильных устройств выросло в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые три месяца хакеры атаковали более 19 млн человек», — заявил специалист.

Киберпреступники часто используют вирус Dwphon, чтобы заразить смартфон. Он собирает информацию об устройстве, личные данные владельца и сведения об установленных приложениях.

Вирус может без ведома пользователя загружать на телефон вредоносное и рекламное ПО. Также хакеры используют вирус Mamont — он способен красть платежные данные с телефона и читать SMS с кодами авторизации.

«Обычно злоумышленники распространяют вирусы под видом легитимного ПО на сторонних площадках. Некоторые разновидности встречаются и во встроенных сторах. Однако в случае с Dwphon жертва получает зараженное устройство прямо из коробки, то есть купив его в магазине», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала подозреваемого в распространении вируса через Telegram.

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