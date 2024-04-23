До сих пор самый прогрессивный: Театру на Таганке исполнилось 60 лет

Каждый спектакль — настоящее событие и неизменный аншлаг в зале.

Легендарная сцена, которая открыла нам имена Валерия Золотухина, Леонида Филатова и Владимира Высоцкого. Театру на Таганке сегодня исполняется 60 лет.

Все это время он остается одним из самых популярных и самым прогрессивным. Каждый спектакль — настоящее событие и неизменный аншлаг в зале.

О прошлом, настоящем и будущем этого храма искусства расскажет корреспондент «Известий» Виктория Жильцова. Со спектакля «Добрый человек из Сезуана» начинается не только история Таганки, но и артиста Владимира Высоцкого.

В 1964-м он, молодой выпускник МХАТа, получит место в труппе нового театра, а потом и первые главные роли. Через несколько лет Гамлета Высоцкого зрители будут слушать, затаив дыхание.

Театр на Таганке взрастит многих талантливых артистов, и его 60-летняя история соткана из судеб Леонида Филатова, Ивана Бортника, Аллы Демидовой, Валерия Золотухина.

Тех, кого потом полюбит вся страна, впервые увидят именно здесь, на сцене московского театра. Каждый спектакль Таганки становился событием — во главе стоял режиссер Юрий Любимов.

Он не боялся нарушать каноны и делать по-своему, за что Таганка получила репутацию самого авангардного театра страны. Минимум декораций — вместо них оригинальные конструкции, пантомимы, театр теней — чтобы увидеть это, зрители выстраивались в очереди.

Любимова называли мастером, опередившим время. Некоторые постановки Таганки в 1980-е и вовсе запретят, а судьба худрука получит резкий поворот — Любимова лишат гражданства после его интервью британской газете, в котором он раскритикует жизнь в СССР.

Несколько лет проведет в эмиграции, но потом вернется на родину. И вплоть до 2011 года будет возглавлять театр.

«Он любил очень шалости. Его отличали неподдельный интерес к тому, что он делал. И какая-то, наверное, безапелляционная вера в то, что он делает», — говорит актер театра Никита Лучихин.

Спектакли Любимова повторить невозможно, но сегодня в театре им дают новое прочтение с нынешними артистами Таганки. К 60-летию театра возродили одну из культовых постановок — «Деревянные кони»: три женщины, три поколения — и проблемы, понятные и сейчас.

«Это огромная ответственность. У меня на одном спектакле, на одном прогоне сидела Сидоренко Татьяна Ивановна, она исполнительница роли Альки. Меня трясло всю. Это легенда — этот спектакль. Это большая ответственность», — делится актриса театра Анастасия Лазукина.

В честь дня рождения на сцену вернут и поэзию. В первые годы Таганки в репертуаре было много поэтических представлений.

«Возникла идея — нам нужно искать новых авторов. И в юбилей наши актеры прочитают их со сцены», — отметил режиссер театра Александр Карпушин.

Зданию Театра на Таганке больше века. Несколько лет назад здесь провели реконструкцию — и теперь театр встречает зрителей в обновленном виде.

Но историю здесь тоже бережно хранят: на стене висят оригинальные афиши знаковых спектаклей театра. В театре сохранили и кабинет Любимова, похожий на альбом с воспоминаниями.

Еще в советское время зрителями часто были высокие гости — иностранные министры, деятели культуры, артисты, которые оставляли впечатления прямо на стенах.

«В традициях этого театра — музыка, прогрев, разрыв, юмор — все что угодно и, конечно, провокация. И, если в этом смысле, то, наверное, театр чтит историю до сих пор и в этом смысле мы не меняемся», — говорит худрук театра Ирина Апексимова.

Традиции в духе реформаторства делают театр с красным квадратом актуальным и сейчас. И спустя 60 лет Театр на Таганке все так же собирает полные залы зрителей.