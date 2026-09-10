Ода Прокофьеву и Шостаковичу: Гергиев о «юбилейном» сезоне Большого театра

Гергиев: в новом сезоне Большого театра внимание уделят Шостаковичу и Прокофьеву

Открытие 251-го сезона Большого театра стало символическим мостом между эпохами. Первый день оказался триумфальной встречей двух юбиляров — Прокофьева и Шостаковича, чьи знаковые даты отмечаются в этом году.

О подробностях репертуара и планах театра на открытии 5-tv.ru рассказал генеральный директор Большого театра, дирижер Валерий Гергиев.

«Одной из важнейших вершин сезона станет официальное празднование 250-тилетия Большого театра России. Мы сознательно перенесли это на окончание года в 2026 году. 250-тилетие можно было отметить и раньше, но мы знали на что идем», — рассказал он.

Особое внимание Гергиев уделил личности Сергея Прокофьева. В этом году отмечается 135-летие со дня рождения великого музыканта.

«Одним из замечательных фактов в истории развития Большого театра стало обращение к творчеству Сергея Сергеевича Прокофьева. Как вы хорошо знаете, все девять его опер впервые показаны одним коллективом или совместными усилиями двух коллективов. Но именно на сценах Большого театра такого не было. Даже в Мариинском театре, где давно идут оперы фестиваля „Прокофьев наш“, такого не было» — поделился дирижер.

Не остался без внимания и другой юбиляр — Дмитрий Шостакович. В этом году исполняется 120 лет со дня его рождения.

«Невозможно пройти мимо 120-тилетия Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он не только знаменит тем, что является автором 15-ти симфоний. Его оперы вошли в историю русской музыки как очень масштабные, очень яркие. Тем не менее, какие-то ощущения недосказанности или невыясненных до конца обстоятельств — а какой, собственно, хотел бы Дмитрий Дмитриевич видеть свою оперу „Леди Макбет Мценского уезда“, он ведь ее переделывал и назвал ее потом „Катериной Измайловой“. Он также писал оперу „Нос“, будучи совсем молодым человеком. Ему было 22 года. И при этом написал ее для огромного состава исполнителей. А потом уже, в конце жизни, написал версию для камерной сцены. Чтобы ответить на эти вопросы, мы предоставим возможность увидеть и постановку „Леди Макбет“ и другую постановку „Катерина Измайлова“, и одну постановку оперы „Нос“, и другую, абсолютно отличающуюся от нее. Вот таким одним порывом мы хотим это сделать в дни празднования его юбилея, 25 сентября 2026 года», — рассказал Гергиев.

Интересно, что при жизни Шостакович и Прокофьев не были друзьями и не упускали случаев раскритиковать друг друга: первый упрекал коллегу в недостатке мелодий, второй — в привычке передоверять оркестровку. Но на сцене Большого, гениально исполняя музыку обоих, музыканты примиряют их посмертно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.