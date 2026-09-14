Умер отец премьера Британии Энди Бернема

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 33 0

Глава правительства отменил официальные встречи на два дня.

Умер отец премьер-министра Британии Энди Бернема — причина

Фото: www.globallookpress.com/ Joel Goodman

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Ушел из жизни отец премьера Британии Энди Бернема

В Великобритании на 86-м году жизни скончался Рой Бернем — отец премьер-министра страны Энди Бернема. Об этом сообщила газета The Times.

Как пишет издание, глава правительства из-за случившегося отменил все официальные встречи, запланированные на ближайшие два дня. Рой Бернем умер в доме престарелых.

Кеннет Рой Бернем долгие годы боролся с болезнью Альцгеймера. В прошлом он трудился инженером телефонной связи в крупной британской компании British Telecom.

Сам Энди Бернем занимает пост премьер-министра Великобритании с 20 июля 2026 года. Он не раз публично признавался, что отец так и не узнал о его назначении на высшую государственную должность — помешало состояние здоровья.

 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский продюсер Джереми Томас, работавший над картинами «Последний император», «Сексуальная тварь» и «Высотка», скончался в возрасте 77 лет. Он умер накануне в загородном доме в Оксфордшире в окружении семьи и близких.

В 2025 году на экраны вышла психологическая драма «На цепи». Премьера последней работы Томаса — фильма «Плохой лейтенант: Токио» режиссера Такаси Миике — должна состояться на кинофестивале в Торонто.

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