В КНДР провели первые учения по нанесению ядерного контрудара

Первые тактические учения по нанесению ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня (РЗСО) калибра 600 миллиметров провели в КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Под командованием лидера КНДР Ким Чен Ына задействовали систему комплексного контроля «Курок ядерного оружия» и систему оповещения в критической ситуации «Вулканическая тревога». В ходе учений военными была поражена цель, расположенная на расстоянии 352 метров.

В материале отметили, что цель проведения учений заключалась в том, чтобы продемонстрировать надежность и превосходство ядерных сил Северной Кореи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны.

Сразу после запуска власти Японии начали устанавливать детали.