В КНДР провели первые учения по нанесению ядерного контрудара

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Ким Чен Ын руководил всеми действиями.

В КНДР провели первые учения по нанесению ядерного контрудара

Фото: Reuters / KCNA

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Первые тактические учения по нанесению ядерного контрудара с применением реактивных систем залпового огня (РЗСО) калибра 600 миллиметров провели в КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Под командованием лидера КНДР Ким Чен Ына задействовали систему комплексного контроля «Курок ядерного оружия» и систему оповещения в критической ситуации «Вулканическая тревога». В ходе учений военными была поражена цель, расположенная на расстоянии 352 метров.

В материале отметили, что цель проведения учений заключалась в том, чтобы продемонстрировать надежность и превосходство ядерных сил Северной Кореи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны.

Сразу после запуска власти Японии начали устанавливать детали.

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