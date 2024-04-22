КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Северная Корея провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии, уточнив, что снаряд уже упал за пределами исключительной экономической зоны страны.

Сразу после запуска власти Японии начали устанавливать детали. Известно, что ракета провела в воздухе около семи минут, а затем упала.

Этот запуск стал вторым за апрель текущего года, предыдущий состоялся второго числа. Тогда Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило об успешном испытании новой ракеты средней дальности «Хвасонпхо-16Б» с «боеголовкой гиперзвукового планирующего полета».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 апреля с полигона Капустин Яр был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Как уточняло министерство обороны России, запуск состоялся в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов.