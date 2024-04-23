В Харькове сообщили о последствиях уничтожения телевышки
Синегубов: после уничтожения телевышки в Харькове нет цифрового вещания
Фото: Reuters / Sofiia Gatilova
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Удар по объекту был нанесен российскими войсками накануне.
В Харькове из-за уничтожения телебашни силами ВС РФ нет цифрового телевещания. Об этом сообщает глава украинской Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, такая же ситуация в окрестностях города.
«Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования», — написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Удар по 250-метровой вышке российские войска нанесли накануне. На объекте находились системы связи украинской противовоздушной обороны (ПВО). Благодаря удару была уничтожена именно та часть вышки, где они располагались, в результате их функционирование стало невозможным.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Харьковской области взорвался трубопровод.
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