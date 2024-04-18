В Харьковской области взорвался трубопровод

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 36 0

Мощное пламя расплавило асфальт.

В Харьковской области взорвался трубопровод

Фото: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann

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На Украине в Харьковской области взорвался трубопровод. Взрыв был настолько сильный, что вокруг расплавился асфальт. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«В радиусе 40 метров плавится асфальт, столб пламени — около 70 метров», — говорится в сообщении.

Причина случившегося пока не уточняется. Воздушная тревога в регионе не объявлена.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщил, для чего Киеву нужна принудительная эвакуация в Харьковской области.

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