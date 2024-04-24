Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

Что сказал глава Крыма по этому поводу?

Аксенов призвал ужесточить миграционную политику в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Миграционная политика России должна быть ужесточена, цель этого — обеспечение безопасности граждан и защита их прав. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Планируем выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства. Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у Российской Федерации действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза в Россию», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что в Крыму уже принят ряд ограничений на региональном уровне, которые, в основном, касаются сферы работы трудовых мигрантов. Например, на полуострове регулярно проходят рейды правоохранителей, выявляющие нахождение на территории лиц, признанных нежелательными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Рособрнадзор предостерег вузы от послаблений иностранцам на экзаменах.

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