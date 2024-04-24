Укрепление в военной сфере? Зачем КНДР направляет экономическую делегацию в Иран

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 29 0

КНДР направляет экономическую делегацию в Иран

Укрепление в военной сфере? Зачем КНДР направляет экономическую делегацию в Иран

Фото: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel

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Министр внешнеэкономических связей Северной Кореи возглавил дипломатов.

Северная Корея направила экономическую делегацию в Иран во главе с министром внешнеэкономических связей КНДР Юн Чжон Хо. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны.

«Делегация по внешнеэкономическим связям во главе с товарищем Юн Чжон Хо отправилась из Пхеньяна самолетом 23 апреля для посещения Ирана», — написали в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР запустили баллистическую ракету в направлении Японского моря. Снаряд уже упал за пределами исключительной экономической зоны страны.

Сразу после запуска власти Японии начали устанавливать детали. Известно, что ракета провела в воздухе около семи минут, а затем упала.

Этот запуск стал вторым за апрель текущего года, предыдущий состоялся второго числа. Тогда Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило об успешном испытании новой ракеты средней дальности «Хвасонпхо-16Б» с «боеголовкой гиперзвукового планирующего полета».

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