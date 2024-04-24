«Время придет»: Матвиенко о планах по укрупнению регионов России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 52 0

Матвиенко: группа регионов России нуждается в объединении

«Время придет»: Матвиенко о планах по укрупнению регионов России

Фото: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Это сложный процесс, для которого требуются научные экспертные обоснования с расчетами, отметила спикер СФ.

В России есть группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, но тема объединения пока в политике не стоит. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого», — сказала она.

В этому вопросу нужно подходить продуманно, должны быть научные экспертные обоснования с расчетами. У России есть положительный опыт объединения регионов, добавила Матвиенко, хотя сама процедура является достаточно сложной.

Тема укрупнения регионов постоянно обсуждается, но в политической плоскости она пока не стоит. При этом объединение субъектов — не самоцель, а вопросы эффективности нашей страны, подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Матвиенко высказалась о последствиях изъятия замороженных активов России. По ее словам, в Европе все понимают, даже осознают возможный жесткий ответ от российской стороны. Однако США продолжают настаивать на своем, практически уничтожая «союзников».

+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
На протяжении десяти лет: жертвами киевского режима стали 17 тысяч мирных жителей
10:44
Они перешли черту: в суде наступил новый этап противостояния между Adidas и Nike
10:29
«Никто не должен уйти»: Путин о наказании для устроивших теракт в «Крокусе»
10:28
Без УДО? Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении
10:26
«Время придет»: Матвиенко о планах по укрупнению регионов России
10:12
Наследница или мошенница: что требует от «семьи» внебрачная дочь Бориса Тенина

Сейчас читают

После атаки беспилотников пожары начались на объектах ТЭК в Смоленской области
Чекалиных заподозрили в попытке попиариться на разводе
«Внешность — это инвестиция»: Цигаль высказалась о важности ухода за собой
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео