«Есть желание»: Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Посол Лиянаге: Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС в ближайшее время

«Есть желание»: Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС

Фото: www.globallookpress.com / Lahiru Harshana

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Тема:
БРИКС

Этот вопрос обсуждался на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге.

Шри-Ланка намерена в ближайшее время вступить в БРИКС. Об этом сообщила посол республики в Москве Джанита Лиянаге в беседе с журналистами.

«Обсуждения вчера велись, и действительно есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+. Это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную и многое другое», — сказала она.

Сегодня, 24 апреля, на Международной конференции по безопасности в Санкт-Петербурге данный вопрос обсуждают две ланкийские делегации, которые возглавляют первый замглавы Минобороны и председатель надзорного комитета по международной безопасности при парламенте.

В БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года приглашены ко вступлению были также Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В последнее время интерес к союзу продолжает расти, и все больше государств показывают свое желание присоединиться у объединению.

В марте Пакистан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Пакистанский посол в России считает, что страна «добавит веса» в организацию. Позднее Колумбия заявила о желании присоединиться в БРИКС в качестве полноправного члена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС. Он отметил популярность расчетов в национальных валютах.

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