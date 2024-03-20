Владимир Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС

Все больше стран ЕАЭС смогут вести расчеты в национальных валютах. О таких перспективах Владимир Путин говорил на встрече с главой с коллегии Евразийской экономической комиссии.

Президент призвал включить экономики стран союза в совместную работу БРИКС. И даже готов предложить объединению варианты сотрудничества банковских систем.