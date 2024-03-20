Владимир Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС

Эфирная новость 41 0

Президент отметил популярность расчетов в национальных валютах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / hm; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
БРИКС

Все больше стран ЕАЭС смогут вести расчеты в национальных валютах. О таких перспективах Владимир Путин говорил на встрече с главой с коллегии Евразийской экономической комиссии.

Президент призвал включить экономики стран союза в совместную работу БРИКС. И даже готов предложить объединению варианты сотрудничества банковских систем.

Тема:
БРИКС
7 мар
«Планируем большое действо»: йогу включили в программу Игр БРИКС в Казани
5 мар
Интерес растет: поступил ряд новых заявок на присоединение к БРИКС
5 мар
БРИКС планирует создать платежную систему на блокчейне
4 мар
Пакистан официально подал заявку на вступление в БРИКС
1 февр
Рябков поддержал идеи стран БРИКС по решению конфликта на Украине
30 янв
Расширенный состав: как прошло первое заседание БРИКС под председательством России
3 янв
В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при председательстве России
2 янв
Саудовская Аравия официально вошла в состав БРИКС
1 янв
«Созидательное сотрудничество»: Россия приняла председательство в БРИКС
30 дек
В Аргентине объяснили, почему решили отказаться от вступления в БРИКС
Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.22
0.24 100.10
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
На сверку координат — считанные минуты! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:40
Болезненно-медицинский: МОК представил флаг для нейтральных спортсменов
5:24
Искусственные или от животных? Какие органы лучше для пересадки человеку
5:08
Приставал к официантке и кусал ее: Никита Кологивый устроил дебош в ресторане
4:52
Владимир Путин призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС
4:36
Почему надо принимать лекарства до или после еды: как пища влияет на препараты

Сейчас читают

Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
«Он сам удивился»: Кушанашвили отреагировал на рождение дочери у Петросяна
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок