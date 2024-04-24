«Генерации нет»: мэр Харькова рассказал о ситуации в городе после разрушения инфраструктуры
Терехов: Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество
Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy
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Сообщается о серьезных повреждениях всех трансформаторных подстанций.
После серьезных повреждений инфраструктуры Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, в результате взрывов в последние дни в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции.
«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — признался Терехов.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Харькове сообщили о последствиях уничтожения телевышки.
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