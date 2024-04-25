«Думскроллинг» нас связал. Как бороться с зависимостью от интернета

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Психолог Деулин: частое использование смартфона приводит к цифровой аутизации

«Думскроллинг» нас связал. Как бороться с зависимостью от интернета

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Проблема, которая касается почти каждого человека.

В последнее время многие люди слишком увлекаются чтением плохих новостей в интернете, что называется «думскроллингом» и может быть признаком зависимости от гаджетов и компульсивного расстройства. Для борьбы с этим декан факультета «Экстремальная психология» МГППУ Дмитрий Деулин рекомендует принудительно переводить смартфоны в авиарежим во время общения в семейном кругу.

Издание Газета.ру пишет, что избыток цифровых технологий мешает общению в реальной жизни и социализации детей, увеличивая уровень агрессивности и тревожности. Для борьбы с этим важно соблюдать «цифровую гигиену» и регулировать время онлайн и офлайн активности.

Можно использовать программы для ограничения экранного времени или составить программу «цифрового детокса», включающую различные активности вне интернета. Советы психолога включают в себя установление временных ограничений на использование интернета, договоренности в семье о правилах пользования гаджетами, а также проведение времени в «авиарежиме» во время определенных событий.

Необходимо также стараться перенести цифровые взаимодействия в аналоговый режим, проводя больше времени в «живом» общении и активностях без использования гаджетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что короткие ролики в интернете снижают мыслительные способности.

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