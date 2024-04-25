Пригожин отреагировал на травлю Валерии после банкета в честь 56-летия

Артистка собрала несколько десятков гостей в ресторане и устроила шоу, за что ее осудили в сети.

Певица Валерия с размахом отпраздновала 56-й день рождения в столичном ресторане, собрав несколько десятков звездных гостей и устроив танцы до утра с живой музыкой. Многим пользователям сети это крайне не понравилось, пишет MK.RU.

Поздравить ее пришли Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Лариса Долина и многие другие. Кулинарные изыски, дорогое шампанское, блеск украшений — после публикации фотографий с вечеринки в сети именинницу раскритиковали за «пир во время чумы».

«Ярмарку тщеславия никто не отменял, поэтому звезды как бесились от больших денег, так и будут беситься дальше», — написал один из комментаторов.

Ситуацию оценил и супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что свадьбы и дни рождения в стране никто не отменял, но чужие праздники россиянам почему-то покоя не дают.

По мнению шоумена, хейтеры всегда найдут жертву для травли, им не нужен веский повод. Пригожин также заметил, что его семья и так старается жить тихо и никого не раздражать.

«Мы публичные люди и не можем позволить себе прятаться. Иначе пострадает целая отрасль индустрии. Жизнь не отменили, она продолжается. Невозможно просто сидеть, ничего не делать», — считает продюсер.

Супруг звезды добавил, что его семью нельзя обвинить в безразличии к судьбам людей. На счету звездных супругов — множество благотворительных проектов, помощь детским домам.

«Это охота на ведьм. Можно к любому докопаться по абсолютно любому поводу. Сегодня публичный человек становится инструментом в руках общественника. Тут же вопрос пиара, вопрос рекламы, хитрости», — заявил Пригожин.

Он напомнил публике, как в 56 лет здорово выглядит его жена, какая у нее отличная физическая и вокальная форма. По словам Пригожина, он и супруга вот уже 21 год пропагандируют семейные ценности, воспитывают шестерых детей, а также внуков.

Шоумен призвал публику быть благодарной, учиться мыслить позитивно и выбирать правильные ориентиры. И процитировал покойную бабушку, любившую пословицу: собаки лают, караван идет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю творческого становления и личной жизни Валерии.