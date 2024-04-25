Емкости с нефтепродуктами загорелись в Омске
На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда.
Фото, видео: 5-tv.ru
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В Омске произошло возгорание нескольких емкостей с нефтепродуктами. Изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров, позже поступили данные о тысячи квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. Предварительно, площадь пожара — 500 квадрптных метров», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
Известно, что данные объекты расположены на улице Красноярский тракт. Было привлечено около 58 специалистов и 15 единиц техники, а также два пожарных поезда для тушения огня.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что пожар произошел в Советском округе на одном из производств.
«Специалисты оценивают уровень возгорания как средний», — написал он в личномTelegram-канале.
На данный момент огонь локализиван.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что В МЧС рассказали об отслеживании очагов возгораний с помощью спутников.
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